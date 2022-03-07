بعد وفاتها اليوم.. أبرز المعلومات عن الكاتبة الصحفية هدايت عبدالنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفت اليوم الاثنين الصحفية الكبيرة هدايت عبدالنبي المحررة الدبلوماسية في العصر الذهبي للأهرام.

ويستعرض (الخليج 365) أبرز المعلومات عن الكاتبة الصحفية الراحلة كالتالي:

1- عملت كمحررة دبلوماسية في العصر الذهبي للأهرام.

2- أسهمت في تغطية واسعة للسياسة الخارجية المصرية في فترات دقيقة كفترة معاهدة كامب ديفيد ومحادثات السلام في مينا هاوس واختطاف السفينة “أكيلي لاورو” وغيرها من الأحداث.

3- شغلت مناصب عديدة في الأمم المتحدة، كما تولت منصب رئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين بجنيف.

4- تولت منصب مديرة الإعلام بالاتحاد النوعي لنساء مصر.

5- في عام 2014، قام نبيل فهمي، وزير الخارجية، بتكريم الصحفية هدايت عبدالنبي، حيث سلمها قلادة الخارجية الخاصة بتكريم قدامى الصحفيين والصحفيات، الذين عملوا كمندوبين لصحفهم بالوزارة في فترات تاريخية سابقة.

6- اشتهرت بدفاعها عن حقوق الصحفيين، حيث طالبت حينما كانت رئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي، بإقامة لجنة تحقيق دولية لها صلاحية التحقيق في مقتل الصحفيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكمة.

7- لها كتاب باسم "قضايا ساخنة وحالمة" منشور عن المجلس الأعلى للثقافة.

8- كانت عضوا بلجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف المكلفة من مجلس الشورى عام ٢٠١٢.

9- عملت في السابق كمراسلة لوكالة الأنباء الكويتية في سويسرا منذ عام 1999.

10- توفيت اليوم الاثنين 7 مارس 2022.

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