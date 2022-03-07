وزير الإسكان: تكليف رئاسي بمتابعة مشروع سد تنزانيا كل 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بشركات المقاولات التي يتم الاستثمار فيها وتطويرها.

وقال الجزار إنه لا يجب أن نخسر هذه الشركات وناقشنا الأمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والشركات الكبرى ولابد أن نتحول من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى وهي إدارة المنشآت وتشغيلها من خلال الإدارة بشكل جيد وتوفير الصيانة.

وأضاف: "ندرس إبرام عقد مع شركات المقاولات التي بنت المباني لتقوم بمهمة الإدارة وصيانة المباني وخطة لتشغيل والفكر لا يقتصر فقط على التصدير وإنما تطوير الأنشطة أيضًا، ونفكر الآن بمنطق إدارة العمران وصيانة للمنشآت وهذا محور مهم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

وأضاف وزير الإسكان، أن هناك شركات مقاولات خارج مصر جزء مهم ولابد أن نضعه في إطار يضمن عدم التنافس والتضارب وكفاءة العمل أيضًا.

وأشار الوزير، إلى جهود مصر التي تشارك في تشييد سد تنزانيا، مضيفًا: "هناك تكليف بمتابعة المشروع كل 3 أشهر وتقديم تقرير ربع سنوي للرئيس بخصوص سير العمل، وأن هذه الشركات هم ممثلين للنهضة المصرية التي تتم ولابد من تمثيل مناسب و عالي الجودة و نضع ضغوط على هذه الشركات في العمل ليكون العمل بأعلى كفاءة".

وأكد الوزير: "هذه الشركات لديها فرص في عدد من الدول مثل ليبيا وغيرها، وتقوم بدورها من خلال الجودة العالية التي تخلق براند مصري له طابع خاص وصورة ذهنية إيجابية".