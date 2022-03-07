محمد فرحات رئيسا للقطاع التجاري بشركة مصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أصدر الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قرارا بتكليف محمد فرحات للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة الخطوط الجوية، خلفا وائل الدمرداش الذي تم تكليفه للعمل مديرا لأقليم مصرللطيران بلندن.

وكان فرحات يشغل عدة مناصب آخرها مساعد رئيس القطاع التجاري للشبكات والتسعير وتعظيم العائد، كما شغل مناصب مدير عام المبيعات ومدير عام البحوث والتنمية ومساعد رئيس القطاع التجاري للتسويق، كما شغل منصب مدير مكتب مصر للطيران ببرشلونه ومدير مكتب مصرللطيران بطوكيو.