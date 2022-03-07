دون مقابل.. رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون بتخصيص أراضي الآثار والأوقاف والري للمنفعة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وزراتَي الأوقاف والري بتخصيص أراضي المنفعة العامة، دون الحصول على مقابل مادي حال إنشاء أي مشروعات عليها .

وقال العوضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون سيساعد في تخصيص جزء من أراضي الإصلاح، بإيجار اسمي وهو ما سيفيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويسهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بتوافر الأراضي .

وأعلن رئيس لجنة الدفاع موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع القانون، نظرًا لأهميته الكبيرة والتي تحقق مصالح المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

وأعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع القانون، مطالبًا "الأوقاف" و"الآثار" و"الري"، بأن يحذو نفس حذو الإصلاح الزراعي؛ لتوفير الأراضي اللازمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وقال النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب: إننا قبل عرض ذلك القانون كنا نعاني توفير أراضٍ في مراكز الشباب، وكانت مشكلة ضخمة؛ ولكن بفضل القانون الحالي ستكون حياة كريمة لمبة مضيئة في كل القرى .

وشد خير الله على ضرورة تحويل قرار التخصيص بقرار من رئيس الوزراء إلى عائق من خلال اللائحة التنفيذية، خصوصاً أن جعل قرار التخصيص في يد رئيس الوزراء أمر محمود .

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة "حياة كريمة" التي أحدثت نقلة نوعية في الريف المصري، مطالبًا بأن يتم تطبيق ذات القانون على أراضي الأوقاف .