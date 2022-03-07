وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية ومتانتها على كافة الأصعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي عمق العلاقات المصرية الصينية ومتانتها على كافة الأصعدة في مختلف المجالات، مشددا على أن التعاون بين الجانبين شهد خلال السنوات الأخيرة زخما وتطورا كبيرا.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس محمد أحمد مرسي جناح شركة "Poly Defence" الصينية بمعرض "الدفاع العالمي" المقام بالعاصمة السعودية الرياض؛ للإطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، حيث شاد بالجناح الصيني وبمشاركة شركة "Poly Defence" بأحدث منتجاتها وأنظمتها الدفاعية والعسكرية.

وأوضح ممثلو الشركة الصينية أن "Poly Defence" تأسست عام ١٩٨٤ وأنها متخصصة في مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال العسكري والتي تعود بالنفع على الجانبين .

وثمنوا إمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من التزام وتطوير مستمر وهو ما يشجع على إيجاد سبل لتعزيز التكامل بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون المشترك، وقام ممثلو الشركة الصينية بتوجيه الدعوة لشركات الإنتاج الحربي لزيارة مصانع الشركة للإطلاع على أهم ما توصلت إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال خاصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة كالذخيرة الموجهة والقواذف الصاروخية وغيرها من المنتجات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

كما قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد مركبة مدرعة خفيفة " RCWS" مزودة بمنظومة التحكم عند بُعد تعمل بسلاح مزدوج (السلاح الرئيسي رشاش ١٢.٧ مم والسلاح الثانوي وهو عبارة عن قاذف قنابل ٣٠ مم) وتم مناقشة إمكانية التعاون في إنتاج هذه المركبة وذلك بعد اختبار المنظومة بجمهورية مصر العربية.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.