حادث دهس جديد بأكتوبر.. طفل يطيح بطفلين وفتاة ويبرر: "ماكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان مصرعهما وتصارع فتاة الموت؛ إثر تعرضهم لحادث دهس بحافلة يقودها طفل أطاحت بهم لأمتار بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دهس ووجود ضحايا بالحي السادس.

وجه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ تنسيقً مع دورية أمنية تابعة لإدارة شرطة النجدة.

تبين بالفحص اصطدام حافلة يقودها طفل لا يتجاوز الـ13 ربيعًا بطفلين وفتاة، ما أسفر عن وفاة الطفلين ونجاة ذات الـ14 سنة التي ترقد في المستشفى.

تحفظ الأهالي على المتهم، وتم تسليمه إلى قوات الشرطة التي اصطحبته إلى ديوان القسم لينفي تعمده الإطاحة بالثلاث ضحايا "ماكنش قصدي.. كنت بركن عربية والدي وحصل اللي حصل".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.