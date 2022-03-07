الحماية المدنية تنقذ سكان شقة ببولاق من جحيم النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصر رجال الإطفاء حريقًا شبَّ داخل وحدة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة دون إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار خلف المطاحن.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بشقة بشارع أحمد جودة المتفرع من شارع الثلاثيني الجديد، ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.