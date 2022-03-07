الداخلية تنظم بطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، والتي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي يُعد صرح رياضي يدعم الريادة المصرية في مجال رياضة الفروسية.

شارك في البطولة (280) فارساً بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية.

يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادي الفروسية لاستقبال كافة المنافسات "محلياً ودولياً"، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطري لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.

وأشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.