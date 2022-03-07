انقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات مباني بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت مدينة حدائق أكتوبر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات مباني، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث بشارع خلف دوران البوابة الرابعة حدائق أكتوبر.

على الفور، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسيقا مع قسم شرطة حدائق أكتوبر.

تبين بالفحص انقلاب سيارة نقل محملة مخلفات مباني دون إصابات، وتم الاستعانة بمعدات إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء جابر بهاء لاستعدال السيارة وتمام تسيير حركة الطريق.