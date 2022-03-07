اندلاع حريق مخلفات إسفنج بكورنيش الوراق الجديد

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بمخلفات إسفنج دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

محمد يوسف

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