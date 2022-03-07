اندلاع حريق مخلفات إسفنج بكورنيش الوراق الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، نيران مخلفات بكورنيش الوراق الجديد شمال المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران آخر سور الحديقة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال.
حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بمخلفات إسفنج دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.