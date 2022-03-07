أخبار مصر

اندلاع حريق مخلفات إسفنج بكورنيش الوراق الجديد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، نيران مخلفات بكورنيش الوراق الجديد شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران آخر سور الحديقة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بمخلفات إسفنج دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا