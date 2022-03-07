كسر ماسورة غاز أمام سفارة الإمارات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهد محيط سفارة دولة الإمارات بالجيزة، كسرا بماسورة غاز، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بكسر ماسورة غاز أمام سفارة الإمارات بدائرة قسم الجيزة.

على الفور، تم إخطار طوارئ الغاز، وحي جنوب مع انتقال رجال الدفاع المدني، وفرق الإنقاذ البري مدعومين بالأدوات اللازمة إلى محل البلاغ، وتم الإصلاح دون إصابات.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات بشارع النيل السياحي.

يستلزم الأمر الغلق الكلى بشارع النيل السياحي بالمنطقة المواجهة لسفارة الإمارات واستكمال السير بشارع النيل السياحي اتجاه ميدان الجلاء تقوم بالدخول يسارا لشارع ابن سينا وصولاً حتى شارع الجيزة ثم السير يمينا بشارع الجيزة حتى ميدان النهضة، ثم الدخول يمينا بشارع ابن مالك وصولاً حتى شارع النيل السياحي ثم السير يسارا بشارع النيل السياحي بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى اتجاه ميدان الجلاء، اعتبارا من الساعة 12 صباحًا يوم الاثنين الموافق 7/3/2022 حتى الساعة 5 صباحاً نفس اليوم.