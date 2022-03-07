الحصيلة النهائية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن الحصيلة النهائية لمصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمركز منشأة القناطر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار مصدره منزل برية ذات الكوم ووجود مصابين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، وبينت معاينة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر لتلقي الإسعافات الأولية.

رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء جابر بهاء عملوا على محاصرة النيران الناتجة عن الانفجار المحدود، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.