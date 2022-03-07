شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 3 سنوات.. اليونيسف تجدد بروتوكول التعاون لبرنامج مشوارى لتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، احتفاليه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، احتفالا بتجديد برتوكول برنامج مشواري، تحت عنوان "مشوار علم لطريق العمل"، لرعاية وتمكين الشباب والنشء، بحضور جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر ونائب وزير الشباب والرياضه اللواء إسماعيل الفار وعدد من المسؤولين الحكوميين ووكالات الأمم المتحدة المختلفه من بينهم لوران دي بوك ممثل منظمه الهجرة الدولية

تأتي الاحتفالية في إطار تجديد بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من شهر مارس 2022

ووفقا لليونيسف " بموجب تلك الاتفاقية، يتم دعم منصة "شباب بلد" من خلال دعم برنامج “مشواري”، الذي ينفذ تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع يونيسف بهدف تمكين النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم عبر برامج تنمية مهارات التفكير الابتكاري واتخاذ القرار وريادة الأعمال

هذا بالاضافه الي جانب برامج المشورة المهنية، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الاستراتيجية (رؤية مصر 2030).

ولفت البرنامج الأممي الي أن برنامج "مشواري" يستهدف النشء والشباب من سن 10 إلى 24 عامًا خاصة في الفئات الأكثر احتياجاً ويتم تنفيذ المشروع في مراكز الشباب في 15 محافظة تمثل الصعيد والدلتا والحضر.