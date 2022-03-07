شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا بنحو 60% وسط قلق على الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن أسعار الغاز في أوروبا سجلت ارتفاعا بنحو 60% وسط قلق على الإمدادات.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات، حيث تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوى 25 وطائرتين مروحيتين، لافتة إلى أنه تم فتح 6 ممرات إنسانية من أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما بدأت منذ قليل، الهدنة الإنسانية الروسية فى مدن أوكرانيا، حيث قررت روسيا وقف إطلاق النار وفتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومى.