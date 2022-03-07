شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية وفق نظام التقييم الجديد ولا عودة للقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الثانوية العامة 2022 وفق نظام التقييم الجديد والتي تعتمد على الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على أنه لا عودة النظام القديم فى أسئلة الامتحانات، حيث أن الأسئلة تستهدف قياس فهم الطالب للمنهج وما اكتسبه من معلومات حقيقة.

ودعت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتركيز على التحضير الجيد للامتحانات للتعامل مع الأسئلة التى تقيس الفهم وفق نظام التقييم الجديد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام الثانوية العامة القديم يوازى أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العامة الجديد تعنى أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح ورقيا أو إلكترونيًا وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أى نوع آخر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 11 يونيو المقبل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وكيفية أداء الامتحانات وطبيعية الأسئلة خلال الفترة المقبلة.