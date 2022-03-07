شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية: أكثر من 1,5 مليون أوكرانى أصبحوا مشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر فى طلب اوكرانيا، اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، وقررت روسيا مقاطعة جلسة الاستماع في المحكمة الدولية.

وقال ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية: بلادى تواجه حربا روسية ضد مدننا، وسقط الكثير من المدنيين جراء الحرب الروسية، متابعا: "أكثر من 1,5 مليون أوكراني أصبحوا مشردين".

وتابع ممثل أوكرانيا: "روسيا لا تحترم القانون الدولى وتحل نزاعاتها بشن الحروب، تحاول تبرير هجومها عبر القول إنها تحمي من "إبادة" وهذه كذبة"، مشيرا إلى أن روسيا تحاول التخلص من الحكومة الديمقراطية في أوكرانيا، ودعا روسيا لوضع السلاح وحل الأزمة بطريقة متحضرة.

فيما أكدت المحكمة الدولية، أن روسيا قررت مقاطعة جلسة الاستماع بشأن أوكرانيا، متابعة: "قد نتبنى تدابير مؤقتة بشأن دعوى أوكرانيا ضد روسيا".