شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح "جونسون" بعد شهرين فقط من التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصحة والسكان الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح "چونسون" بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيم آمن ووسيلة هامة للوقاية من هجمات الفيروس، وتابعت: نوجه جميع المواطنين بالحضور للتطعيم في جميع مراكز الجمهورية بعد الانتهاء من عملية التسجيل علي الموقع الالكتروني للقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف