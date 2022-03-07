شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة من اليوم وحتى السبت المقبل ونحذر من تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

ويسود خلال هذه الفترة ، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس خاصة وأننا لازلنا فى فصل الشتاء ولازالت البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة ليلا .

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 08 .