شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة التنشيطية الثالثة لمن فوق الــ65 عاما بعد 3 شهور من آخر تطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزارة الصحة والسكان أن التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفورى لتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مشيراً إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة الخاص بتلقي اللقاحات، تيسيراً على المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.