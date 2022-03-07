شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع شركة "ريثيون" فى مجال الصناعات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات أول أيام معرض " الدفاع العالمي " المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق بزيارة جناح شركة " ريثيون" للإطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

فى بداية اللقاء رحب ممثلو شركة " ريثيون " بوفد وزارة الإنتاج الحربى وقاموا بإجراء عرض تقديمى عن أبرز ما تقوم بإنتاجه شركة " ريثيون " وهى شركة مختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، وتواكب الشركة المتطلبات الدفاعية العسكرية والمدنية للمملكة العربية السعودية، وتدعم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، وتقوم الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها بتصنيع وتجميع رادارات الدفاع الجوي والصاروخي والأسلحة عالية الدقة وأنظمة القيادة والتحكم وحلول الأمن السيبراني، وتوفّر كذلك خدمات الدعم المرتبطة باستخدام تلك المنتجات.

من جانبه أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى علي عمق ومتانة العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الشقيقين، وأن علاقات التعاون بين مصر والسعودية راسخة وممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السعودية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.

عقب ذلك قام الوزير " مرسى " بإجراء عرض تقديمى عن وزارة الإنتاج الحربى تناول سيادته خلاله أهم ما تقوم به الشركات التابعة للوزارة بإنتاجه من منتجات عسكرية بهدف تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية وايضاً المشاركة فى كافة المشروعات التنموية والمبادرات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية بهدف خدمة المواطن المصرى .

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى قيام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتقديم الدعوة لشركة " ريثيون السعودية " لزيارة مصر وشركات الإنتاج الحربى للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.