أخبار مصر.. القوات المسلحة تستعرض كلمة الرئيس السيسي فى يوم الشهيد

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، إطلاق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عدة فيديوهات خاصة بالاحتفال بيوم الشهيد والذي يواكب 9 مارس من كل عام.

أطلق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عدة فيديوهات خاصة بالاحتفال بيوم الشهيد والذي يواكب 9 مارس من كل عام، وهي ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على خط الجبهة يوم 9 مارس 1969.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الثانوية العامة 2022 وفق نظام التقييم الجديد والتي تعتمد على الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على أنه لا عودة النظام القديم فى أسئلة الامتحانات، حيث أن الأسئلة تستهدف قياس فهم الطالب للمنهج وما اكتسبه من معلومات حقيقة.

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار أعمال إخلاء وإزالة ونقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بحي مصر القديمة لليوم الثالث على التوالى، حيث يتم تسكين أهالي المنطقة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ضمن فعاليات أول أيام معرض " الدفاع العالمي " المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق بزيارة جناح شركة " ريثيون" للإطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

الثمن هو الروح والدم لتصبح مصر دولة.. القوات المسلحة تستعرض كلمة الرئيس فى يوم الشهيدالتعليم: أسئلة امتحانات الثانوية وفق نظام التقييم الجديد ولا عودة للقديمحياة كريمة.. نقل 25 أسرة من مصر القديمة لوحدات مفروشة بمشروع الخيالةوزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع شركة "ريثيون" فى مجال الصناعات الدفاعية

قفزت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين على ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، ليرتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 865 جنيها للجرام إلي 870 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1988 دولار وقت صياغة هذه السطور في المعاملات الفورية التي قد تتغير خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على المعدن الأصفر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

قفزة للذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 870 جنيها للجرامالأرصاد: انخفاض بالحرارة من اليوم وحتى السبت المقبل ونحذر من تخفيف الملابس

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة جناح شركة " منظومة الصناعات الدفاعية السودانية " بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية "WDS 2022" والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل دليل واقعي على تخطى المرحلة الصعبة من الوباء، والتي كان فيها أعداد كبيرة من الإصابات، متابعا: "رصدنا خلال الفترة الماضية أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا.. ومعظم الإصابات كان بمتحور أوميكرون والذى كان من ضمن خصائصه أنه قادرة على إصابة عدد كبير من الأشخاص يتراوح بين 14-16 شخصا.. وهذا سبب زيادة الإصابات.. الحمد لله عدينا هذه المرحلة.. وواضح تماما تراجع الإصابات في مختلف أنحاء الجمهورية". الهيئة العربية للتصنيع: نسعى لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية أوضح الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن عددًا من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب. أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة موسعة تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا» بـ12 محافظة، خلال الفترة 6 إلى 17 من شهر مارس الجارى. "الصحة" تطلق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بـ 12 محافظة الهيئة العربية للتصنيع: نسعى لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية مستشار الرئيس للصحة: تخطينا المرحلة الصعبة من الوباء وحالات كورونا تنخفض أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة التي مقرر بدء الدفع بها لأول مرة على خطوط الهيئة ابتداء من غد الثلاثاء، حيث سيتم غدا تشغيل قطارين على خط القاهرة – أسوان والعكس. شبورة وأتربة بالجو وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. شبورة وأتربة بالجو وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا بنحو 60% وسط قلق على الإمدادات أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن أسعار الغاز في أوروبا سجلت ارتفاعا بنحو 60% وسط قلق على الإمدادات. ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا بنحو 60% وسط قلق على الإمدادات السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة قبل بدء تشغيلها غدا بدأت منذ قليل، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر فى طلب اوكرانيا، اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، وقررت روسيا مقاطعة جلسة الاستماع في المحكمة الدولية. وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات، حيث تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوى 25 وطائرتين مروحيتين، لافتة إلى أنه تم فتح 6 ممرات إنسانية من أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات عقدت وزارة النقل اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، وذلك بحضور رؤساء هيئة الطرق والكبارى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والمختصين من كافة الجهات المعنية. النقل: تطبيق المنظومة الذكية على الطرق لتقليل الحوادث وزيادة معدلات السلامة وفد أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية: أكثر من 1,5 مليون أوكرانى أصبحوا مشردين

وزير الإنتاج الحربى يتفقد جناح "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" بمعرض الدفاع بالسعودية