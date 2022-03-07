شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد جناح "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" بمعرض الدفاع بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة جناح شركة " منظومة الصناعات الدفاعية السودانية " بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية "WDS 2022" والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

في بداية اللقاء أكد الوزير " مرسي" على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، مشدداً على أن مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر، وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تمت مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية خلال الفترة الإخيرة بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانبين، وذلك في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

من جانبه عبر الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان، عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى استمراراً لسلسلة اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين ، مؤكداً على حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام " منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان " بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا ، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى ، مضيفاً انه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلي عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربى وكبري الشركات العالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة . كما وجه الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان الدعوة للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى لزيارة خطوط التصنيع العسكرية المختلفة بالسودان.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع علي كافة الأطراف .

علي جانب آخر أشار "بكر" إلي قيام الوزير " مرسي" والوفد المرافق بزيارة جناح شركة " هانو كوبريشن" حيث تم مناقشة التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولعل اهمها التعاون في إنتاج الذخيرة عيار ( ١٥٥ مم).