شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة عالقة بالجو وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية لهيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من صحراء مصر الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة ، ووجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة