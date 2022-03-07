شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة قبل بدء تشغيلها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة التي مقرر بدء الدفع بها لأول مرة على خطوط الهيئة ابتداء من غد الثلاثاء، حيث سيتم غدا تشغيل قطارين على خط القاهرة – أسوان والعكس، وجاء أسعار التذاكر كالتالى:

القاهرة ـ بنى سويف جنيه:

القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.

القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.

القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات.

القاهرة ـ قنا 120 جنيها.

القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.

القاهرة ـ إدفو 145 جنيها.

القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها .

القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الثلاثاء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالاضافة إلى محطتي ادفو وكوم امبو.

وتنطلق أولي الرحلات علي خط القاهرة /أسوان يوم 8 مارس الجاري قطار رقم 3006 الساعة 5:15 وقطار رقم 3007 من اسوان / القاهرة الساعة 4:15، علي أن يتوالي تشغيل الرحلات علي باقي الخطوط .

وأكدت الهيئة أنها تسعي الي تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلي أسوان 150 جنيها.

وأضافت الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلي ابلكيشن وموقع الحجز ، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الاطعمة والمشروبات.