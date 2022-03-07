شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتيح تطعيم الجرعة التنشيطية دون التقيد بمركز محدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز معين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيم آمن ووسيلة هامة للوقاية من هجمات الفيروس، وتابعت: نوجه جميع المواطنين بالحضور للتطعيم في جميع مراكز الجمهورية بعد الانتهاء من عملية التسجيل علي الموقع الالكتروني للقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف