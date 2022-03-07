شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات، حيث تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوى 25 وطائرتين مروحيتين، لافتة إلى أنه تم فتح 6 ممرات إنسانية من أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما بدأت منذ قليل، الهدنة الإنسانية الروسية فى مدن أوكرانيا، حيث قررت روسيا وقف إطلاق النار وفتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الممرات الإنسانية ستعمل على إخلاء سكان العاصمة الاوكرانية كييف باتجاه الأراضي البيلاروسية، وأن الممرات الإنسانية ستعمل على إخلاء سكان ماريوبول باتجاه روسيا ومنطقة روستوف، مشيرة إلى أن الممرات الإنسانية ستعمل على إخلاء سكان خاركيف وسومي باتجاه مدينة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: سيكون بوسع المغادرين من كييف السفر جوا إلى روسيا.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.