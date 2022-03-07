شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إطلاق منصات جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي منصات امتحانية جديدة أو إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة، سواء الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "moe.gov.eg"، أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عبر الرابط التالي "www.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.