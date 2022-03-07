شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. نقل 25 أسرة من مصر القديمة لوحدات مفروشة بمشروع الخيالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار أعمال إخلاء وإزالة ونقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بحي مصر القديمة لليوم الثالث على التوالى، حيث يتم تسكين أهالي المنطقة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أن أعمال الإخلاء والتسكين تجري على قدم وساق من خلال انتظام كافة الخدمات وبتواجد كافة الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة الى جانب التنسيق مع القوات الشرطية لاستكمال الأعمال والوقوف على اخر المستجدات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تطرأ .

وأسفرت الأعمال عن إخلاء 4 عقارات وهدمهم بإجمالي عدد 16 أسرة وتسكينهم بكمبوند الخيالة بحي البساتين ليكون إجمالي ما تم الانتهاء منه منذ يوم أمس 7 عقارات وإخلاء 25 أسرة على أن يتم متابعة كافة أعمال التسكين للأسر المستحقة يوميا وبالتوازي مع عمليات الإخلاء .