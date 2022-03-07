شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء والقاهرة تسجل 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، بعد أن شهدت مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء أجواء مغبرة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية أدت إلى إثارة الرمال والأتربة وصاحب ذلك تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة تأثرنا بمنخفض سطحى حرارى عمل أيضا على رفع درجة الحرارة على معظم الانحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدء من اليوم الإثنين، تستقر الأوضاع على معظم الأنحاء وتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، و متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 23 درجة مئوية؛ السواحل الشمالية 20 درجة مئوية ؛شمال الصعيد 25 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 32 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 08 .