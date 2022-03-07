شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الأوكرانية: موقف روسيا من الممرات الإنسانية غير أخلاقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن موقف روسيا من الممرات الإنسانية غير أخلاقى، موضحة أنه يجب أن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الإجلاء إلى أراضي أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

بدأت منذ قليل، الهدنة الإنسانية الروسية فى مدن أوكرانيا، حيث قررت روسيا وقف إطلاق النار وفتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الممرات الإنسانية ستعمل على إخلاء سكان العاصمة الاوكرانية كييف باتجاه الأراضي البيلاروسية، وأن الممرات الإنسانية ستعمل على إخلاء سكان ماريوبول باتجاه روسيا ومنطقة روستوف، مشيرة إلى أن الممرات الإنسانية ستعمل على إخلاء سكان خاركيف وسومي باتجاه مدينة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: سيكون بوسع المغادرين من كييف السفر جوا إلى روسيا.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.