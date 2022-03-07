شكرا لقرائتكم خبر عن الثمن هو الروح والدم لتصبح مصر دولة.. القوات المسلحة تستعرض كلمة الرئيس فى يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عدة فيديوهات خاصة بالاحتفال بيوم الشهيد والذي يواكب 9 مارس من كل عام، وهي ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على خط الجبهة يوم 9 مارس 1969.

وبدأ الفيديو، بصوت الأذان وجرس الكنسية، ترتفعان في ذكري يوم الشهيد، واستعراض حرس السلاح، بمنطقة النصب التذكاري، وأمام ضريح الجندي المجهول.

واستعرض الفيديو الموثق، كلمات مقتطفة لعدد من أمهات الشهداء، حيث قالت والدة الشهيد جندي عماد أمير رشدي، "يقولي يا ماما انا موتش انا اترقيت"، فيما قالت والدة الشهيد رقيب أحمد رضا، خلال لقائها بالشهيد "ده أخر حضن يا أمي".

كما رصد الفيديو دموع وبكاء وتأثر أسر الشهداء، وقالت أحد الأمهات، إنه كان علي يقين إنه هيستشهد.

وأشار الفيديو لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الندوة التثقيفية الـ33، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والتي أقامتها القوات المسلحة، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، قائلا:"إن الثمن وهو الروح والدم تم تقديمه لكي تصبح مصر دولة".

وتستعد وزارة الدفاع المصرية للاحتفال بيوم الشهيد عبر عدة فعاليات متنوعة، فيما نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.