شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يزور جناح "جنرال ديناميكس" بمعرض الدفاع العالمى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة جناح شركة "جنرال ديناميكس" الأمريكية بمعرض الدفاع العالمى بالسعودية "WDS 2022" المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى وجود تعاون مثمر سابق بين الوزارة – ممثلة فى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) – مع شركة جنرال دينامكس للأنظمة الأرضية "GDLS" على مدار العقود الماضية فى مجال الإنتاج المشترك للدبابات M1A1، مضيفاً أنه خلال تفقد جناح الشركة بالمعرض تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالشراكة المستقبلية بين "الإنتاج الحربي" و"جنرال ديناميكس" وعلى رأسها التعاون الخاص ببرنامج تطوير الدبابات M1A1 المصرية الذى من المخطط تنفيذه بمصنعى (200 و100 الحربيين)، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر مع "جنرال ديناميكس" وتطلعه إلى زيادة أوجه التعاون بين الطرفين من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات المشتركة فى مجال تطوير الصناعات الدفاعية.

واستعرض الوزير "مرسي" أبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي، وأشاد بما شاهده من معروضات وما استمع إليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية لشركة "جنرال ديناميكس" والتى تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية، مشيراً إلى العلاقات التاريخية القوية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الأمريكية، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

من جانبه، قام كريس براون نائب رئيس جنرال ديناميكس للاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال باستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركة، مشيراً إلى أن "جنرال ديناميكس" هى شركة عالمية تتكون من عدة شركات لها (4) أفرع رئيسية هى الأنظمة البحرية والقتالية والمعلوماتية التقنية والطيران، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى خاصةً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة تدركها الشركة جيداً بفضل التعاون المثمر الممتد مع الوزارة وشركاتها التابعة، مشيداً بمعروضات الوزارة فى معرض الدفاع العالمى "WDS 2022".

كما أشاد من جانب آخر بدور الوزارة فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وحرصها على مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، مشيداً بالتقدم والتطور الكبير الذى تشهده مصر فى الفترة الحالية فى مجال التصنيع العسكري، مشيراً إلى حرص الشركة الأمريكية على المشاركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" خلال الأعوام الماضية نظراً لثقله وأهميته فى المنطقة وتطلعها للمشاركة بالمعرض فى نسخة العام المقبل.

صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن معرض الدفاع العالمى بالسعودية "WDS 2022" يعد حدث دفاعى متكامل لاستعراض حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة من خلال مجموعة من الفعاليات التى يتم خلالها مناقشة مستقبل الدفاع وتحدياته الراهنة.