استغلوا الأحداث العالمية.. الداخلية: ضبط عناصر انتهازية حجبوا السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية، كائنة بمنطقة الخانكة بالقليوبية – ومالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية، كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة)؛ لقيامهما بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية "الدقيق الأبيض" مجهولة المصدر بقصد حجبها عن البيع والتداول لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط بحوزة المتهمان (112 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.