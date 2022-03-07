ضبط 44 سلاح ناري و109 قضية مخدرات وتنفيذ 47735 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 44 قطعة سلاح ناري، 109 قضية مخدرات وتنفيذ 47735 حكم قضائي متنوع.

وتم ضبط 109 قضية مخدرات بإجمالي 119 متهما، وضبط 13 متهما هاربا، وضبط 14 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 313 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25441 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.