الداخلية تستجيب لمواطن ومساعدته في علاج نجله بمستشفى الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين لمساعدته في علاج نجله، وقدمت كافة أوجه الدعم والرعاية للطفل ومتابعة حالته الصحية عقب تلقيه العلاج.

وتم استقبال الطفل بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم إجراء الكشف الطبي عليه بمُشاركة فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة قلب الأطفال، وما أسفرت عنه نتائج الفحص ارتأت اللجنة الطبية استكمال علاجه بمركز الدكتور مجدي يعقوب بجراحات القلب بأسوان.

وعلى الفور تم إنهاء إجراءات نقل الطفل إلى مركز الدكتور مجدي يعقوب لجراحات القلب بأسوان على نفقة وزارة الداخلية عبر ميناء القاهرة الجوي بصحبه والديه لتلقى أوجه الرعاية الصحية والعلاج، وحرصاً من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل وعقب تلقيه العلاج اللازم بمركز الدكتور مجدي يعقوب، وتم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة لإصحاب الطفل ووالديه وعودته إلى محل إقامته بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلهم وتوفير الرعاية الطبية له.

جاء ذلك استمراراً لأوجه الرعاية المقدمة من وزارة الداخلية لأحد الأطفال سبق وأن تقدم والده بالتماس لمساعدته في علاج نجله البالغ من العمر عامين.