بعد 5 حوادث.. سقوط عصابة سرقة مساكن بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالشروق.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، أفادت قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة، كسر الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، بحوزتهما (فرد خرطوش -طلقة من ذات العيار)، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كمية من المسروقات بمسكن أحدهما، كما تم ضبط باقي المسروقات لدى عميلتهما "سيئة النية" (عاملة خردة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لها معلومات جنائية").

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية.