بعد خطفهم هاتف سيدة.. القبض على تشكيل عصابي أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال استقلاله دراجة نارية، عقب قيامه بالاشتراك مع آخر بخطف هاتف محمول من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي حال توقفها بالطريق الدائري بدائرة القسم.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبإجراء التحريات بأماكن تردد الأخير، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول، واتهمتهما بالسرقة، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية.