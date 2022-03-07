ما بني على باطل فهو باطل.. مرافعة دفاع المتهمين بقضية الآثار الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وأحمد عادل:

تستمع الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع المتهمين السادس والسابع بقضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين.

ودفع دفاع المتهم السادس "عاطف.ع" والسابع "أحمد.ع" ببطلان تحريات المباحث وما تلاها من إجراءات ومنها إذن النيابة الصادر بضبط وإحضار المتهمين، قائلًا:" إن المتهمين تم القبض عليهم يوم 23 يونيو 2021 خلال الساعة 11:30 مساء، بينما صدر أمر النيابة بضبطهم الساعة 12:30 صباحًا".

كما دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين لأنه استند إلى تحريات باطلة وقال: "مابني على باطل هو باطل"، كما دفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لانتفاء حالة التلبس، كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة لأن المتهم السادس طاعن بالسن ومريض قلب.

واستند الدفاع إلى عدم تعرف المتهمين على بعضهم البعض باستثناء من كانوا برفقة بعضهم البعض لقضاء مصالح شخصية، كما دفع ببطلان تفتيش هواتف المتهمين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة طبقا لنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية.

تعقد الجلسة أمام الدائرة التاسعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.