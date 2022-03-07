"الأطباء": تلقي شكاوى معوقات تراخيص المنشآت الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قرر مجلس نقابة أطباء مصر إتاحة باب لشكاوى الأطباء حول المعوقات التي تواجههم في استخراج تراخيص المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشتها ووضع حلول مع الجهات المختصة.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، إن المجلس قرر الإعلان عن تلقي شكاوى الأطباء بخصوص معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة من جميع محافظات الجمهورية، عبر قنوات التواصل الرسمية للنقابة.

وتشمل هذه القنوات: صفحة الفيسبوك https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/، وإيميل النقابة [email protected]، والواتس آب "01095111247 - 01115152991".

وأشار حسين إلى أن النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات رصدت معاناة الأطباء في استخراج تراخيص المنشآت الطبية، مضيفا أنه تبين وجود معوقات واشتراطات لم تنص عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمنشآت الطبية إضافة إلى تدخل بعض الجهات الغير معنية في إجراءات التراخيص.