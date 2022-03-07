تُدشين خط طيران جديد بين سوهاج والقُصيم بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "النيل للطيران" تدشين خط جديد لرحلاتها الجوية، يربط بين (سوهاج - القُصيم - سوهاج) بواقع رحلة أسبوعياً كل يوم أربعاء مبدئياً، hعتباراً من يوم 30 مارس الحالي.

وقال يسري عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة: إضافة خط القُصيم لشبكة الشركة يؤكد الالتزام بخدمة المصريين المقيمين في مدينة القُصيم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الوافدة من الجانب السعودي، فضلاً عن تيسيير السفر لرجال الأعمال من البلدين.

وتوقع عبد الوهاب أن تسهم خدمات الشركة بقوة فى الاقتصاد المصرى وتقديم خدمات الطيران للمسافرين، وتابع عبد الوهاب يُكَمِل الخط الجديد (سوهاج - القُصيم - سوهاج)، شبكة خطوط الشركة الواسعة في المملكة العربية السعودية، لتشمل (12) مدينة سعودية من خلال توفير خط جديد للمسافرين إلى مدينة جديدة في وسط الجزء الشمالي من المملكة السعودية.

وأوضح، بإضافة هذا الخط توفر الشركة 12 خطا يربط بين مدن المملكة ومصر، ما يعزز موقفها كصاحبة أكبر شبكة تغطية لمدن المملكة العربية السعودية بين جميع شركات الطيران الأخرى.

تقع منطقة القصيم في وسط الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية، يحدها من الشمال والشمال الغربي منطقة حائل، ومن الشرق المنطقة الشرقية، ومن الجنوب السر والوشم التابعة لمنطقة الرياض، ومن الغرب منطقة المدينة المنورة وحائل.