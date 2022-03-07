وزير النقل يتابع مع "فينسي" الفرنسية معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للمترو "الخط الثالث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، باتريك قدري رئيس مجلس إدارة شركة فينسي الفرنسية للمشروعات الكبرى التي تقود التحالف المصري- الفرنسي المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمكون من فينسي وأوراسكوم والمقاولون العرب.

حضر اللقاء اللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق، ورئيسا شركتَي "أوراسكوم" و"المقاولون العرب".

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الجاري تنفيذها وهي 3A و3B و3C؛ حيث سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المراحل الثلاث بالترتيب تباعاً ووفقاً للجدول الزمني المخطط.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ كل جزء، مؤكداً ضرورة تنفيذ كل الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية وتكثيف المعدات بالمواقع والعمل على مدار الساعة وعقد اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة بين مسؤولي فينسي والهيئة القومية للأنفاق؛ لسرعة الإنجاز، مؤكداً ضرورة زيادة معدلات التنفيذ؛ خصوصًا مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ولفت وزير النقل إلى أن الخط الثالث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذي يُعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة "ناصر"، ومع الخط الثاني للمترو في محطتَي "العتبة" و"جامعة القاهرة"، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في المحطة التبادلية "عدلي منصور"، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة "الاستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة "وادي النيل".

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول من المرحلة الثالثة (3A): يمتد بطول 4كم من العتبة حتى الكيت كات مروراً بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهي "ناصر ماسبيرو- الزمالك- الكيت كات".

الجزء الثاني من المرحلة الثالثة (3B): يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج مروراً بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهة والقومية العربية ثم يعبر الطريق الدائري وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل على 6 محطات "محطة نفقية (السودان) وعدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي– القومية العربية- الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)".

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C): يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، مروراً بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات "3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)".