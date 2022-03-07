وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة "ريثيون "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة " ريثيون" ، ضمن فعاليات أول أيام معرض " الدفاع العالمي " المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

واطلع الوزير " مرسى "على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

ورحب ممثلو شركة "ريثيون" بوفد وزارة الإنتاج الحربي وقاموا بإجراء عرض تقديمي عن أبرز ما تقوم بإنتاجه الشركة، وهى شركة مختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، وتواكب الشركة المتطلبات الدفاعية العسكرية والمدنية للمملكة العربية السعودية، وتدعم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، وتقوم الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها بتصنيع وتجميع رادارات الدفاع الجوي والصاروخي والأسلحة عالية الدقة وأنظمة القيادة والتحكم وحلول الأمن السيبراني، وتوفّر كذلك خدمات الدعم المرتبطة باستخدام تلك المنتجات، كما تساعد ريثيون العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 من خلال عقد الشراكات مع الجامعات وبرامج التدريب المهني لإعداد جيل جديد من الشباب السعودي في سوق العمل.

كما تساعد الشركة في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتنويع القاعدة الصناعية للمملكة، وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم لان يكون لهذا اللقاء دورا هاما في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركته وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

من جانبه أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى علي عمق ومتانة العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الشقيقين، وأن علاقات التعاون بين مصر والسعودية راسخة وممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السعودية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب إرتفاع حجم الاستثمارات السعودية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.

وقام الوزير "مرسى"بإجراء عرض تقديمي عن وزارة الإنتاج الحربي تناول سيادته خلاله أهم ما تقوم به الشركات التابعة للوزارة بإنتاجه من منتجات عسكرية بهدف تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية وايضاً المشاركة فى كافة المشروعات التنموية والمبادرات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية بهدف خدمة المواطن المصري.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى قيام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتقديم الدعوة لشركة " ريثيون السعودية " لزيارة مصر وشركات الإنتاج الحربى للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.

كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة " منظومة الصناعات الدفاعية السودانية " بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية .

وأكد الوزير مرسي، على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، مشدداً على أن مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر، وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تمت مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية خلال الفترة الإخيرة بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانبين وذلك في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

من جانبه عبر الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى استمراراً لسلسلة اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين ، مؤكداً على حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام " منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان " بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي، مضيفاً انه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلي عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربى وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

كما وجه الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان الدعوة للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى لزيارة خطوط التصنيع العسكرية المختلفة بالسودان.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع علي كافة الأطراف، الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الرابع الذى يجمع الجانبين حيث كان اللقاء الأول فى أغسطس 2020 واللقاء الثاني في أبريل 2021 واللقاء الثالث كان في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021" والذي أقيم بمصر أواخر ٢٠٢١ .

علي جانب آخر أشار "بكر" إلى قيام الوزير "مرسي" والوفد المرافق له بزيارة جناح شركة " هانو كوبريشن" حيث تم مناقشة التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.