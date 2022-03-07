شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنساني.. الشرطة تنقل طفلا مريضا على نفقتها إلى أسوان لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واحد من المشاهد الإنسانية لرجال الشرطة، تقدم مواطن بالتماس للداخلية لمساعدته فى علاج طفله البالغ من العمر عامين، حيث بادرت بالاستجابة له واستقباله بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم إجراء الكشف الطبى عليه بمُشاركة فريق طبى متخصص فى أمراض وجراحة قلب الأطفال.

وارتأت اللجنة الطبية استكمال علاجه بمركز الدكتور مجدى يعقوب بجراحات القلب بأسوان، وعلى الفور تم إنهاء إجراءات نقل الطفل إلى مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات القلب بأسوان على نفقة وزارة الداخلية عبر ميناء القاهرة الجوى بصحبه والديه لتلقى أوجه الرعاية الصحية والعلاج .. وحرصاً من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل وعقب تلقيه العلاج اللازم بمركز الدكتور مجدى يعقوب، وتم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة لأصحاب الطفل ووالديه وعودته إلى محل إقامته بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلهم وتوفير الرعاية الطبية له.

وتولى وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.