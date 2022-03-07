شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 98 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد :
1. سعيد حلمي رزق حسين أبو زيد - الغربية - كلية التربية - دراسات إسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف
2. محمد حسن محمد القطوري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مرتبة الشرف
3. سعيد قدري مصطفى فرج حسب النبي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
4. محمد النبوي عبد الجواد الديب - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّ امع مرتبة الشرف
5. شريف شعبان عبد الهادي عبد الواحد شحاتة - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
6. خالد حسن أبو القاسم غالي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
7. مصطفى السيد شفيق أحمد درويش - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
8. حجاج مصطفى محمد عبد العال - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
9. حسن أحمد جمال عطية - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
10. أحمد جلال عبد الحميد ذهب - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
11. ياسين عبد الله السيد أبو العنين - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
12. رضا نبيه بدوي عبد الجواد عسكر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
13. محمد ماهر محمود فودة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
14. عبد الله عادل عرفة بهي الدين - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
15. عمرو عماد رشاد إبراهيم الكفافي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
16. محمد عبد الله محمد جمال عمر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
17. محمد أحمد أحمد مدكور - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
18. عمر عبد الفتاح محمد خضر - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
19. مصطفى أحمد السيد نصار - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
20. خالد موسى محمد موسى عمرو - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
21. إسلام عبد العظيم علي البحراوي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
22. أحمد مرسي فهيم مرسي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
23. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم الدعلوب - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
24. أحمد فاروق علي السيد الجندي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
25. محمود حمدي سعد أبو عاصي - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
26. محمود نبيل محمود بدر الدين - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
27. أحمد محمد عبد الصادق غنيم - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
28. عيد عصام خالد السعيد خليفة - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
29. علي رمضان حسن حواش - الغربية - كلية اللغات والترجمة - جيد جدًّا
30. محمد عوني درويش الكنفاني - الغربية - كلية التربية – قسم لغة فرنسية - جيد جدًّا
31. محمود مجاهد احمد محمد حصان - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
32. علاء محمد إبراهيم محمد المنصوري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
33. رضا سليمان سليمان سليمان عميرة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
34. خالد السيد إبراهيم درويش - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
35. عبد الله حسن محمد الرشيدي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
36. معاذ عبد اللطيف محمد خضر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
37. محمود محمد كمال أبو رواش العزيري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
38. حازم عبد الله إبراهيم عمارة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
39. محمد عبد النبي محمد حسن الحلاج - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
40. معاذ هشام علي إبراهيم أبو جاموس - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
41. مصطفى عاطف فتحي أبو رفاعي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
42. محمد ناصر محمد بدوي شلبي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
43. محمد سعيد أحمد السيد عطا الله - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
44. طه فتحي طه محمد شرف - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
45. حلمي عاطف حلمي تركى النمر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
46. محمد كامل أحمد محمد غنيم - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
47. عبد المجيد عوض الله عبد المجيد الدسوقي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
48. أشرف السيد أبو بكر الطرابيهي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
49. عبد الباسط عبد العزيز عبد الباسط العزيرى - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
50. محمد أحمد محمد المجاعصي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
51. أحمد محمد حسن الغباشي - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
52. مصطفى نصر مصطفى أحمد شتا - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
53. محمد السباعي محمد عمرو - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
54. شعبان الحسيني عثمان الشورى - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
55. محمد عبد الرحيم محمد سالم - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
56. ياسر سعد إبراهيم قاسم - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
57. محمد السيد محمود الرفاعي - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
58. سعيد محمود السعيد أبو زهرة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
59. مصطفى مصطفى محمد الدريني - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
60. عبد العزيز أحمد إبراهيم عدس - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
61. محمد ربيع محمد السعدني - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
62. محمد نبيل محمد خليفة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
63. محمد علي ندا عطية ندا - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
64. عمر أحمد شعبان عبد الفتاح حصان - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
65. مصطفى أبو اليزيد محمد الشيخ - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
66. عطية جاد محمد جاد فرج - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
67. عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
68. عبد الله محمد الأنور محمد أبو الفتح الصواف - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
69. عبد العزيز محمد محمد عبد الرحمن فياض - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
70. محمود أحمد السيد صالح زكر الله - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
71. نصر عبد الكريم نصر عبد الكريم - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
72. محمد فرج قاسم فرج الدهشان - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
73. محمد محمود محمد العفيفي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
74. رضا محمد محمود خليل - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
75. فؤاد السعيد محمد الساعي - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
76. عبد الله محمد محمد الفرت - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
77. محمود عبد الظاهر محمد أبو زيد - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
78. محمد الشعراوي زكريا الفوال - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
79. مصطفى إبراهيم اليماني بدير - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
80. عبد الرحمن محمد علي حسن السعدني - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
81. رجب فتحي إبراهيم يوسف حجر - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
82. شعبان عبد القادر عبيد موسى - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
83. محمد صلاح إبراهيم ناجي - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
84. محمد سمير إبراهيم الجابري - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
85. عبد الحكيم مسعد عبد الفتاح أبو عاصي - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
86. أحمد شعبان عبد المحسن إبراهيم - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
87. مصطفى عبد الغنى محمد إبراهيم خليل - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد
88. أبو بكر الصديق خيري إبراهيم زين العرب - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد
89. فاروق محمود محمد مصطفى الحاج أحمد - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد
90. أحمد محمد عبد الحميد أبو عجوه - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد
91. محمود محمد عبد الشكور نعمان - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد
92. محمد ناجي محمد محمد بعيلو - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد
93. صلاح صلاح محمد مزروع - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد
94. عاصم السيد فتح شلبي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد
95. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد الشرقاوي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد
96. أحمد محمد عبد الصادق حسن - الغربية - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - جيد
97. محمد محمود محمد ماضي - الغربية - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - جيد
98. مصطفى السيد أحمد أبو المي - الغربية - كلية التربية - دراسات إسلامية - جيد
وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :
1- - نسخة من المؤهل أصل.
2- - صورة الرقم القومي.
3- - صورتين شخصيتين حديثتين.
4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.