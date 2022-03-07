شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 98 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، أسماء الناجحين من محافظة الغربية (المجموعة الرابعة والسابعة)، من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، على أن يتم النشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد :

1. سعيد حلمي رزق حسين أبو زيد - الغربية - كلية التربية - دراسات إسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف

2. محمد حسن محمد القطوري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مرتبة الشرف

3. سعيد قدري مصطفى فرج حسب النبي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

4. محمد النبوي عبد الجواد الديب - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّ امع مرتبة الشرف

5. شريف شعبان عبد الهادي عبد الواحد شحاتة - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

6. خالد حسن أبو القاسم غالي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

7. مصطفى السيد شفيق أحمد درويش - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

8. حجاج مصطفى محمد عبد العال - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

9. حسن أحمد جمال عطية - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

10. أحمد جلال عبد الحميد ذهب - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

11. ياسين عبد الله السيد أبو العنين - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

12. رضا نبيه بدوي عبد الجواد عسكر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

13. محمد ماهر محمود فودة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

14. عبد الله عادل عرفة بهي الدين - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

15. عمرو عماد رشاد إبراهيم الكفافي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

16. محمد عبد الله محمد جمال عمر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

17. محمد أحمد أحمد مدكور - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

18. عمر عبد الفتاح محمد خضر - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

19. مصطفى أحمد السيد نصار - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

20. خالد موسى محمد موسى عمرو - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

21. إسلام عبد العظيم علي البحراوي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

22. أحمد مرسي فهيم مرسي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

23. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم الدعلوب - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

24. أحمد فاروق علي السيد الجندي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

25. محمود حمدي سعد أبو عاصي - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

26. محمود نبيل محمود بدر الدين - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

27. أحمد محمد عبد الصادق غنيم - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

28. عيد عصام خالد السعيد خليفة - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

29. علي رمضان حسن حواش - الغربية - كلية اللغات والترجمة - جيد جدًّا

30. محمد عوني درويش الكنفاني - الغربية - كلية التربية – قسم لغة فرنسية - جيد جدًّا

31. محمود مجاهد احمد محمد حصان - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

32. علاء محمد إبراهيم محمد المنصوري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

33. رضا سليمان سليمان سليمان عميرة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

34. خالد السيد إبراهيم درويش - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

35. عبد الله حسن محمد الرشيدي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

36. معاذ عبد اللطيف محمد خضر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

37. محمود محمد كمال أبو رواش العزيري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

38. حازم عبد الله إبراهيم عمارة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

39. محمد عبد النبي محمد حسن الحلاج - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

40. معاذ هشام علي إبراهيم أبو جاموس - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

41. مصطفى عاطف فتحي أبو رفاعي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

42. محمد ناصر محمد بدوي شلبي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

43. محمد سعيد أحمد السيد عطا الله - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

44. طه فتحي طه محمد شرف - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

45. حلمي عاطف حلمي تركى النمر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

46. محمد كامل أحمد محمد غنيم - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

47. عبد المجيد عوض الله عبد المجيد الدسوقي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

48. أشرف السيد أبو بكر الطرابيهي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

49. عبد الباسط عبد العزيز عبد الباسط العزيرى - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

50. محمد أحمد محمد المجاعصي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

51. أحمد محمد حسن الغباشي - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

52. مصطفى نصر مصطفى أحمد شتا - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

53. محمد السباعي محمد عمرو - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

54. شعبان الحسيني عثمان الشورى - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

55. محمد عبد الرحيم محمد سالم - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

56. ياسر سعد إبراهيم قاسم - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

57. محمد السيد محمود الرفاعي - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

58. سعيد محمود السعيد أبو زهرة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

59. مصطفى مصطفى محمد الدريني - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

60. عبد العزيز أحمد إبراهيم عدس - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

61. محمد ربيع محمد السعدني - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

62. محمد نبيل محمد خليفة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

63. محمد علي ندا عطية ندا - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

64. عمر أحمد شعبان عبد الفتاح حصان - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

65. مصطفى أبو اليزيد محمد الشيخ - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

66. عطية جاد محمد جاد فرج - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

67. عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

68. عبد الله محمد الأنور محمد أبو الفتح الصواف - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

69. عبد العزيز محمد محمد عبد الرحمن فياض - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

70. محمود أحمد السيد صالح زكر الله - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

71. نصر عبد الكريم نصر عبد الكريم - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

72. محمد فرج قاسم فرج الدهشان - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

73. محمد محمود محمد العفيفي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

74. رضا محمد محمود خليل - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

75. فؤاد السعيد محمد الساعي - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

76. عبد الله محمد محمد الفرت - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

77. محمود عبد الظاهر محمد أبو زيد - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

78. محمد الشعراوي زكريا الفوال - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

79. مصطفى إبراهيم اليماني بدير - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

80. عبد الرحمن محمد علي حسن السعدني - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

81. رجب فتحي إبراهيم يوسف حجر - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

82. شعبان عبد القادر عبيد موسى - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

83. محمد صلاح إبراهيم ناجي - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

84. محمد سمير إبراهيم الجابري - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

85. عبد الحكيم مسعد عبد الفتاح أبو عاصي - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

86. أحمد شعبان عبد المحسن إبراهيم - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

87. مصطفى عبد الغنى محمد إبراهيم خليل - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد

88. أبو بكر الصديق خيري إبراهيم زين العرب - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد

89. فاروق محمود محمد مصطفى الحاج أحمد - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد

90. أحمد محمد عبد الحميد أبو عجوه - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

91. محمود محمد عبد الشكور نعمان - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

92. محمد ناجي محمد محمد بعيلو - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

93. صلاح صلاح محمد مزروع - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

94. عاصم السيد فتح شلبي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

95. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد الشرقاوي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

96. أحمد محمد عبد الصادق حسن - الغربية - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - جيد

97. محمد محمود محمد ماضي - الغربية - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - جيد

98. مصطفى السيد أحمد أبو المي - الغربية - كلية التربية - دراسات إسلامية - جيد

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل.

2- - صورة الرقم القومي.

3- - صورتين شخصيتين حديثتين.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.