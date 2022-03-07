شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمياه يعلن إطلاق نسخة تجريبية لمنصة مركز خدمات علوم وهندسة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المركز القومي لبحوث المياه نسخة تجريبية للموقع الإلكترونى الخاص بالتدريب لمنصة مركز خدمات علوم وهندسة المياه Water Science and Engineering Services Portal التابعة للمركز، وذلك ضمن إطار خطة المركز القومي لبحوث المياه للنهوض بالمستوى العلمي للمتخصصين على المستويين المحلي والإقليمي، باعتباره أحد مراكز التميز الرائدة في مجال إجراء البحوث التطبيقية في مجالات المياه المختلفة، حيث سيتم تقديم الدورات حضوريا وعبرالانترنت (Online & Offline).

وتحتوى النسخة التجريبية للموقع على دورات تدريبية يقوم بإعطائها العديد من المتخصصين في مختلف مجالات المياه بالمعاهد البحثية التابعة للمركز.

وتقتصر الدورات التدريبية حالياً على الباحثين بالمركز ومعاهده ووحداته البحثية فقط، وسيتم توسيع نطاق التدريب داخل المركز وخارجهليشمل التعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية الأخرى على مستوى الجمهورية وبعض الجامعات والمراكز البحثية على الصعيدينالإقليمي والدولي.

وتنقسم الدورات التدريبية الى دورات تدريبية عامة في مجالات المياه، ودورات تدريبية متخصصة، ودورات تدريبية مكثفة و دبلومة فيمجالات المياه المختلفة.

وسيتم الإعلان عن الدورات التدريبية على المنصة "بصورة شهرية".