شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: منصة العيادة الذكية الزراعية تحقق التحول الرقمى لخدمة المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن التعاون هو الحل الوحيد لتقديم شيء مفيد للمجتمع المصرى سواء فى مجتمع الزراعة أو أى مجال آخر، موضحا أن أكاديمية البحث العلمي تمثل بيت الخبرة وتعمل على توفير التمويل ودائما يتم انتقاء القادر على تنفيذ المهمة ولدينا قناعة عند التحدث فى الزراعة أن نذهب إلى مركز البحوث الزراعية لما يمتلكونه من خبرات واسعة.

وأضاف الدكتور صقر فى كلمة له بحفل إطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع العيادة الزراعية الذكية منصة المزارع المصرى للمستقبل والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، أن مخرجات البحث العلمى الزراعى هو المخرج شبه الجديد يمكن قياس المردود منه فى مجال البحث الزراعى، مؤكدا أن منتجات مركز البحوث الزراعية حققت جودة على أرض الواقع، مؤكدا أن الإنتاج فى المساحات المنزرعة فى مصر تحقق أعلى إنتاجية على نفس المساحة فى اى دولة أخرى .

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الزراعة تحتاج الكثير من الجهد ، موضحا أن جامعة النيل متميزة ومتفردة فى مهامها ولدينا جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة .

واستطرد أن العيادة الزراعية الذكية تمثل نموذجا تطبيقيا تنادى الدولة به للتحول من الإرشاد الزراعى بمفهومه التقليدى من خلال المهندس والمعاون والمشرف.

وطالب رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه يجب وضع رؤية استدامة المشروع لتقديم الخدمات بطريقة احترافية على أرض الواقع يجب أن يكون كيان اقتصادى مختلف تماما عن الطرق الحالية، واستكمال المنصة لتقديم الخدمات البيطرية وكذلك خدمات الإنتاج الحيوانى، وتوفير الخدمات التى يحتاجها المزارع .