شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 973 طن بضائع و526 شاحنة و43 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواني البحر الأحمر تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة و526 شاحنة و43 سيارة ملاكى، حيث شملت حركة الصادرات تداول 202 شاحنة و11 ملاكي، وحركة الواردات تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة 324 شاحنة و32 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و11 ملاكي والسفينة دليله بحمولة 95 شاحنة و19 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 93 شاحنة و11 ملاكي والسفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 109 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان والسفينة ايلة حيث تم استقبال 62 شاحنة بحمولة 771 طن بضائع عامة و202 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و2 ملاكي.