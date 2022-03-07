شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الزراعية: جهاز الإرشاد فى شيخوخة والمنصة الموحدة لدعم المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذا الحدث من الأحداث المهمة التى تواكب تحركات الدولة المصرية فى الوقت الحالى وهو إطلاق المنصة الإلكترونية الذكية لخدمة المزارع المصرى والذى يتواكب مع الخطوات والتحركات التى تقودها القيادة السياسية للدولة والحكومة المصرية، ويتواكب مع ما يتم من إنشاءات ومشروعات عملاقة والعاصمة الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيها .

وأكد الدكتور محمد سليمان خلال كلمة له بحفل إطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع العيادة الزراعية الذكية، أن لدينا مشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون نصف فدان وتوسعات فى جنوب الوادى أكثر من 450 ألف فدان، ومشروع الاستزراع السمكى والنهضة فيها والإنتاج الحيوانى والتحسين الوراثى فيها وكل هذه المشروعات فى ظل تراجع لجهاز الإرشاد الزراعى، وأصبح فى شيخوخة فى الوقت الحالى، ومع نهضة التكنولوجيا تحتاج منصة التى نحتفل اليوم بإطلاقها ليكون على تماس مع المؤسسات البحثية وشراكتنا مع أكاديمية البحث العلمى قديمة ومستمرة للنهوض بالقطاع.

واستطرد رئيس مركز البحوث الزراعية ، أعتبر المنصة الخطوة الأولى فى هذا المجال. وعلينا الاستمرار فى هذا النظام ليتواكب مع ما تعيش فيه مصر حاليا من تكنولوجيا حديثة .

قال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن المشاركة والدعم والتعاون فى هذا المجال الحيوي الذى نحن بصدد إطلاق المنصة الذكية للمزارع المصرى التى تعد خطوة أساسية وتعبر بحق عن كيفية الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات فى مجال حيوى فى مصر وهو مجال الزراعة وما يستتبعها فى مجالات مختلفة .

وأضاف الدكتور وائل عقل، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة المزارع المصرى توطين للتكنولوجيا فى مصر واستثمار ناجح لأن المرحلة القادمة ستشهد الغلبة لصاحب العلم الذى يستطيع أن يكون العلم وينميه فى وطنه ،مؤكدا أن المنصة سيكون لها مردود واسع مع مراعاة توفير الاستدامة لها مو خلال أنظمة مبتكرة تضمن الاستمرارية والتطور وسيكون لها مردود على المستوى المحلى والقومي.