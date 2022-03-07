شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبى عن التخاطب الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان البرنامج التدريبي المميز عن (التخاطب الشامل)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة سماح سالم عوض مدير مركز بحوث وتدريب القادة ، من خلال مدربون متخصصون الدكتور أيمن دانيال شنوده مرب معتمد من جامعة عين شمس وبإشراف الدكتور مرسي طه أبو عوف مسئول البرامج والدورات التدريبية بمركز بحوث وتدريب القادة ، والدكتور أحمد سعد النحاس مسئول الوحدات بوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أوضح الدكتور زغلول عباس حسنين، أن البرنامج التدريبي تضمن إضطرابات النطق وطرق علاجها، والتلعثم وطرق العلاج ، وكذلك مراحل النمو اللغوي، والتقييمات اللغوية ( تقييم اللغة – تقييم النطق – تقييم اللغة للأوتيزم – التلعثم).

وأضافت الدكتورة صفاء خضير أن برنامج تضمن أيضاً التقرير اللغوي، وأنشطة لمرحلة الكلمة (الجملة)، بالإضافة إلى أهم طرق التدخلات المبنية على الأدلة والأساس العلمي، وكذلك استمارات التقييم للتمييز بين حالات الأوتيزم وحالات فرط الحركة.