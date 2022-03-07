شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تزيل 12 عقارا بشارع حسين كامل وتصرف 187 مليون جنيه تعويضا للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بألماظة بحى مصر الجديدة، وذلك بعد الإنتهاء من صرف التعويضات للسكان المتضررين الموجودين بمسار التوسعة، وصرف التعويضات بقيمة المتر العقارى بالمنطقة.

وازالت أجهزة محافظة القاهرة 12 عقارا بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة لتوسعة الشارع باعتباره امتداد لطريق السويس مدخل مصر الجديدة .

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن قيمة التعويضات للسكان 187 مليون جنيه، وأنه تم التوسعة فى المناطق التى بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرا إلى أنه تم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.